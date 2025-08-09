https://ria.ru/20250809/svo-2034319047.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Николаевка Херсонской области. Уничтожено до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

