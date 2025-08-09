https://ria.ru/20250809/svo-2034318814.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 9 авг

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

