ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 09.08.2025 (обновлено: 12:45 09.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 09.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военных в зоне действий "Запада"

Российские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР
Вчера, 12:33
