https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T17:30:00+03:00
2025-08-09T17:30:00+03:00
2025-08-09T17:31:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
россия
херсонская область
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 августа 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике и нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы HIMARS и 457 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 реактивные системы залпового огня, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 356 единиц автомобильной техники.
украина
россия
херсонская область
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, россия, херсонская область , харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Херсонская область , Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 августа 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике и нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы HIMARS и 457 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 504 танка и других бронемашин, 1 584 реактивные системы залпового огня, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 356 единиц автомобильной техники.