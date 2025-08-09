Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 405 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 09.08.2025 (обновлено: 13:03 09.08.2025)
ВСУ потеряли более 405 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачное и Родинское Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачное и Родинское Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
