ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Российское военное ведомство распространило видео уничтожения этого ПВД."Кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, в здание, в котором находились украинские националисты и его полное разрушение", - отмечает Минобороны РФ.

