ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщило
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Российское военное ведомство распространило видео уничтожения этого ПВД."Кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, в здание, в котором находились украинские националисты и его полное разрушение", - отмечает Минобороны РФ.
Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в ДНР ударом авиабомбы ФАБ-3000
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
