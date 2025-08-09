Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 09.08.2025 (обновлено: 12:52 09.08.2025)
ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Российское военное ведомство распространило видео уничтожения этого ПВД."Кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, в здание, в котором находились украинские националисты и его полное разрушение", - отмечает Минобороны РФ.
Кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в ДНР ударом авиабомбы ФАБ-3000
ВС России авиабомбой уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские военные авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Российское военное ведомство распространило видео уничтожения этого ПВД.
"Кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, в здание, в котором находились украинские националисты и его полное разрушение", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
