https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034285395.html

Российские добровольцы захватывают опорные пункты ВСУ за Часовым Яром

Российские добровольцы захватывают опорные пункты ВСУ за Часовым Яром - РИА Новости, 09.08.2025

Российские добровольцы захватывают опорные пункты ВСУ за Часовым Яром

Штурмовики отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск Вооруженных сил России, выбивают ВСУ... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T07:23:00+03:00

2025-08-09T07:23:00+03:00

2025-08-09T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

часов яр

донбасс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Штурмовики отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск Вооруженных сил России, выбивают ВСУ из опорных пунктов в лесополосах за Часовым Яром, сообщил РИА Новости командир отряда с позывным "Русь". "Мы принимали активное участие отрядом во взятии Часового Яра, непосредственно микрорайона Северный. Сейчас отряд продолжает выполнять поставленные боевые задачи перед нами. Двигаемся дальше, в ближайшие села, зачищаем лесополки (лесополосу - ред.). Сегодня взяли очередной рубеж укронацистов, выбили противника с лесополосы. Ну и, собственно говоря, продолжаем идти дальше", - рассказал РИА Новости "Русь". Командир штурмового отделения с позывным "Линза" заявил агентству, что им удалось выбить пехоту ВСУ с нескольких позиций, а один рубеж занять без боя. "Крайняя наша задача была, собственно, мы отбили две позиции, даже уже три получается. Я вышел просто, и наши парни зашли, вот еще третью забрали... Это была разведзадача, то есть мы вдвоем с товарищем выдвинулись и контакт (с противником - ред.) был буквально в двух метрах. После чего мы отступили, наши "птички" (БПЛА - ред.) обработали позицию, а после мы зашли, уже забрали рации, все, что там есть, и заняли ее. Просто идем, зачищаем, смотрим. То есть, даже если боя не было, как на последней позиции, на которую мы заходили, все равно мы шли на некоем адреналине, на стрессе. Может, даже было некое чувство недовольства, что бой не произошел", - отметил "Линза". Командир отряда добавил, что основной трудностью в продвижении сейчас, как и во время городских боев за сам Часов Яр, остались ударные и разведывательные БПЛА противника, так как приходится преодолевать участки открытой местности. "В принципе, сложности одни и те же, что городская застройка, либо лесополки. Городской застройки таковой уже и нет, потому что она вся разбита, открыта везде, поэтому приходится, скажем так, включать изобретательность и разными методами, проходить, двигаться вперед", - подытожил командир. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250808/ssha-2034223731.html

https://ria.ru/20250808/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

часов яр

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины