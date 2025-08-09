https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034285252.html

ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении

ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении - РИА Новости, 09.08.2025

ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении

Более половины личного состава штурмовых групп ВСУ уничтожены в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки на сумском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп ВСУ уничтожены в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник трижды безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север", все три попытки сорваны. Две - в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна - в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20", - сказал собеседник агентства.

