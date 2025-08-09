Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 09.08.2025 (обновлено: 07:38 09.08.2025)
ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении
ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении - РИА Новости, 09.08.2025
ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении
Более половины личного состава штурмовых групп ВСУ уничтожены в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки на сумском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп ВСУ уничтожены в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник трижды безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север", все три попытки сорваны. Две - в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна - в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20", - сказал собеседник агентства.
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении

Российские военные уничтожили 60% штурмовиков ВСУ на Сумском направлении

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп ВСУ уничтожены в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник трижды безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север", все три попытки сорваны. Две - в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна - в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
