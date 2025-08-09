https://ria.ru/20250809/soglashenie-2034298228.html

Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности

2025-08-09T09:31:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

москва

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики. "Утвердить … соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе. Там отмечается, что решено для целей осуществления сотрудничества в рамках реализации соглашения определить компетентными органами Белоруссии МВД, министерство информации, министерство культуры, министерство образования, министерство связи и информатизации, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный таможенный комитет и Следственный комитет. При этом координирующим органом определен Государственный комитет по науке и технологиям. МИД поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Как ранее сообщал Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии, документ, который был подписан в присутствии белорусского и российского президентов после их переговоров, направлен на совершенствование системы отношений в сфере создания, правовой охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на такие объекты. В перечень направлений взаимодействия включены также вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде, координации позиций на международных площадках. Кроме того, документ предполагает взаимодействие правоохранительных и таможенных органов, внедрения современных информационных технологий.

