Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 09.08.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
09:31 09.08.2025
Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности
Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности - РИА Новости, 09.08.2025
Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности
Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном... РИА Новости, 09.08.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
москва
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики. "Утвердить … соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе. Там отмечается, что решено для целей осуществления сотрудничества в рамках реализации соглашения определить компетентными органами Белоруссии МВД, министерство информации, министерство культуры, министерство образования, министерство связи и информатизации, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный таможенный комитет и Следственный комитет. При этом координирующим органом определен Государственный комитет по науке и технологиям. МИД поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Как ранее сообщал Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии, документ, который был подписан в присутствии белорусского и российского президентов после их переговоров, направлен на совершенствование системы отношений в сфере создания, правовой охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на такие объекты. В перечень направлений взаимодействия включены также вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде, координации позиций на международных площадках. Кроме того, документ предполагает взаимодействие правоохранительных и таможенных органов, внедрения современных информационных технологий.
белоруссия
россия
москва
белоруссия, россия, москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Москва
Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности

Минск утвердил соглашение с Москвой в сфере интеллектуальной собственности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики.
"Утвердить … соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе.
Там отмечается, что решено для целей осуществления сотрудничества в рамках реализации соглашения определить компетентными органами Белоруссии МВД, министерство информации, министерство культуры, министерство образования, министерство связи и информатизации, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный таможенный комитет и Следственный комитет. При этом координирующим органом определен Государственный комитет по науке и технологиям.
МИД поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.
Как ранее сообщал Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии, документ, который был подписан в присутствии белорусского и российского президентов после их переговоров, направлен на совершенствование системы отношений в сфере создания, правовой охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на такие объекты.
В перечень направлений взаимодействия включены также вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде, координации позиций на международных площадках. Кроме того, документ предполагает взаимодействие правоохранительных и таможенных органов, внедрения современных информационных технологий.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМосква
 
 
