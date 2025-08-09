https://ria.ru/20250809/smolensk-2034370602.html
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что открыты были ФОК в Ельне, фиджитал-центр в Смоленске, а также четыре новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа. "Все больше жителей Смоленской области выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует, в том числе, строительство и реконструкция спортивных сооружений. В Вязьме сейчас возводим новый плавательный бассейн. Подготовка основания здания уже завершена. Строители приступили к монтажным работам", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации". На эти цели направлено свыше 380 миллионов рублей, из которых большая часть — средства федерального бюджета. "Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысяч спортивных объектов, где занимаются спортом как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни", — написал Анохин. Губернатор уточнил, что в Смоленской области постепенно улучшают спортивную инфраструктуру. До конца 2025 года должны быть готовы восемь объектов: модульный плавательный бассейн в Вязьме, спортивный комплекс в Красном, открытая спортивная площадка в Монастырщине и пять площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.
