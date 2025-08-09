Рейтинг@Mail.ru
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года
Смоленская область
Смоленская область
 
21:35 09.08.2025
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года - РИА Новости, 09.08.2025
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года
С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 09.08.2025
смоленская область
смоленск
василий анохин
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что открыты были ФОК в Ельне, фиджитал-центр в Смоленске, а также четыре новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа. "Все больше жителей Смоленской области выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует, в том числе, строительство и реконструкция спортивных сооружений. В Вязьме сейчас возводим новый плавательный бассейн. Подготовка основания здания уже завершена. Строители приступили к монтажным работам", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации". На эти цели направлено свыше 380 миллионов рублей, из которых большая часть — средства федерального бюджета. "Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысяч спортивных объектов, где занимаются спортом как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни", — написал Анохин. Губернатор уточнил, что в Смоленской области постепенно улучшают спортивную инфраструктуру. До конца 2025 года должны быть готовы восемь объектов: модульный плавательный бассейн в Вязьме, спортивный комплекс в Красном, открытая спортивная площадка в Монастырщине и пять площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.
смоленск
смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года

Анохин: шесть новых спортобъектов открыли в Смоленской области в 2025 году

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что открыты были ФОК в Ельне, фиджитал-центр в Смоленске, а также четыре новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа.
"Все больше жителей Смоленской области выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует, в том числе, строительство и реконструкция спортивных сооружений. В Вязьме сейчас возводим новый плавательный бассейн. Подготовка основания здания уже завершена. Строители приступили к монтажным работам", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации". На эти цели направлено свыше 380 миллионов рублей, из которых большая часть — средства федерального бюджета.
"Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысяч спортивных объектов, где занимаются спортом как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни", — написал Анохин.
Губернатор уточнил, что в Смоленской области постепенно улучшают спортивную инфраструктуру. До конца 2025 года должны быть готовы восемь объектов: модульный плавательный бассейн в Вязьме, спортивный комплекс в Красном, открытая спортивная площадка в Монастырщине и пять площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике открылись в Смоленске
15 января, 18:29
 
Смоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
