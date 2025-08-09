https://ria.ru/20250809/smolensk-2034370602.html

Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года

Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года - РИА Новости, 09.08.2025

Шесть новых спортивных объектов открыли в Смоленской области с начала года

С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T21:35:00+03:00

2025-08-09T21:35:00+03:00

2025-08-09T21:35:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. С начала 2025 года на территории Смоленской области были открыты шесть новых спортивных объектов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что открыты были ФОК в Ельне, фиджитал-центр в Смоленске, а также четыре новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа. "Все больше жителей Смоленской области выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует, в том числе, строительство и реконструкция спортивных сооружений. В Вязьме сейчас возводим новый плавательный бассейн. Подготовка основания здания уже завершена. Строители приступили к монтажным работам", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что новый спортивный объект возводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации". На эти цели направлено свыше 380 миллионов рублей, из которых большая часть — средства федерального бюджета. "Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысяч спортивных объектов, где занимаются спортом как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни", — написал Анохин. Губернатор уточнил, что в Смоленской области постепенно улучшают спортивную инфраструктуру. До конца 2025 года должны быть готовы восемь объектов: модульный плавательный бассейн в Вязьме, спортивный комплекс в Красном, открытая спортивная площадка в Монастырщине и пять площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.

https://ria.ru/20250115/anokhin-1993900457.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленск, василий анохин