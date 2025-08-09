https://ria.ru/20250809/serpukhov-2034309509.html
В Серпухове задержали подозреваемых в нападении на отделение "Почты России"
В Серпухове задержали подозреваемых в налете на отделение почты в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:09:00+03:00
2025-08-09T11:09:00+03:00
2025-08-09T16:25:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Серпухове задержали подозреваемых в налете на отделение почты в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В городском округе Серпухов Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России", расположенное на юге Москвы", — отметила она.Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты Росии" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.
