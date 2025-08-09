Рейтинг@Mail.ru
В Серпухове задержали подозреваемых в нападении на отделение "Почты России"
11:09 09.08.2025 (обновлено: 16:25 09.08.2025)
В Серпухове задержали подозреваемых в нападении на отделение "Почты России"
происшествия
серпухов
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
почта россии
ирина волк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Серпухове задержали подозреваемых в налете на отделение почты в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В городском округе Серпухов Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России", расположенное на юге Москвы", — отметила она.Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты Росии" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.
серпухов
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, серпухов, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), почта россии, ирина волк
Происшествия, Серпухов, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Почта России, Ирина Волк
© Фото : соцсетиНа месте ограбления отделения "Почты России" на юге Москвы
На месте ограбления отделения "Почты России" на юге Москвы
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Серпухове задержали подозреваемых в налете на отделение почты в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В городском округе Серпухов Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России", расположенное на юге Москвы", — отметила она.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramНа месте ограбления отделения почты на юге Москвы
На месте ограбления отделения почты на юге Москвы
Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.
В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты Росии" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей.
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей
Происшествия Серпухов Москва Московская область (Подмосковье) Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Почта России Ирина Волк
 
 
