https://ria.ru/20250809/saratov-2034301844.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 09.08.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T09:55:00+03:00

2025-08-09T09:55:00+03:00

2025-08-09T09:55:00+03:00

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315775_0:152:3069:1878_1920x0_80_0_0_6dead8af2609dbbd432a11c844f40fc6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250809/moskva-2034301517.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)