В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
