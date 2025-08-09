https://ria.ru/20250809/samolet-2034377760.html

В четырех российских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты: Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Калуга ("Грабцево"), Магас - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

