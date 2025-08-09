https://ria.ru/20250809/samolet-2034377760.html
В четырех российских аэропортах ввели ограничения
В четырех российских аэропортах ввели ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
В четырех российских аэропортах ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T23:50:00+03:00
2025-08-09T23:50:00+03:00
2025-08-09T23:57:00+03:00
владикавказ
грозный
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты: Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Калуга ("Грабцево"), Магас - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/samolety-2034323221.html
владикавказ
грозный
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Владикавказ, Грозный, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В четырех российских аэропортах ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса ввели ограничения