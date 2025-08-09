Рейтинг@Mail.ru
В четырех российских аэропортах ввели ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 09.08.2025 (обновлено: 23:57 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/samolet-2034377760.html
В четырех российских аэропортах ввели ограничения
В четырех российских аэропортах ввели ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
В четырех российских аэропортах ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T23:50:00+03:00
2025-08-09T23:57:00+03:00
владикавказ
грозный
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты: Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Калуга ("Грабцево"), Магас - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/samolety-2034323221.html
владикавказ
грозный
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, грозный, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Владикавказ, Грозный, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В четырех российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса ввели ограничения

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты: Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Калуга ("Грабцево"), Магас - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.
Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
Вчера, 13:12
 
ВладикавказГрозныйКалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала