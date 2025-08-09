https://ria.ru/20250809/safronov-2034316458.html

В Малом театре завершилась церемония прощания с Владимиром Сафроновым

2025-08-09T12:12:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым завершилась в Малом театре, передает корреспондент РИА Новости. Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду. Проводить мастера в последний путь пришли его родные, ученики и выпускники, поклонники таланта Сафронова, а также его коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и Малого театра. Среди них - главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, народные артисты РФ Валерий Афанасьев, Александр Вершинин и Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис, заслуженный артист России Василий Зотов, актер Сергей Лавыгин и другие. "Вы были другом, учителем, советником. Каждый раз, выходя на сцену, вы несли в своих образах боль, радость, любовь, искренность. Вы жили и переживали, а не играли. Как тонкий артист вы играли с сердцем, разумом и, конечно, неповторимыми обертонами своего исключительно изумительного голоса. Вы по-настоящему служили Малому театру, служили русской культуре. Ваш образ навсегда останется в памяти", - сказал Вершинин в ходе церемонии. Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки. Гроб с телом мастера вынесли под громкие аплодисменты. Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей. Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской. Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи". В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).

