https://ria.ru/20250809/rostov-2034358768.html

Сеть мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону

Сеть мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.08.2025

Сеть мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону

Сеть зеленых мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T19:07:00+03:00

2025-08-09T19:07:00+03:00

2025-08-09T19:07:00+03:00

ростов-на-дону

александр скрябин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40789/24/407892463_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_9fec5a71bb7538622dfdb5b575818861.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Сеть зеленых мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. По его словам, в городе продолжается работа по озеленению. Так, в сквере Пионерском в Железнодорожном районе в этом году появился уникальный дендропарк. "В районе не намерены останавливаться на достигнутом. Как доложил глава района Андрей Косенко, по пожеланиям жителей они инициировали проект по созданию сети зеленых мини-скверов. На инициативу откликнулся бизнес", - сказал он. Так, уже ведутся работы по созданию сквера "Медиков" на пересечении улиц 2-я Краснодарская и 1-я Круговая. Проект полностью реализуется на частные средства и посвящен врачам, получившим Нобелевскую премию в медицине. Завершается благоустройство территории по улице МОПРа. Здесь предприятия района уже установили скамейки и урны, обустроили плиточное покрытие, идет высадка деревьев и кустарников. Также, по словам Скрябина, инвестором разработана проектно-сметная документация, включающая обустройство уютной зеленой зоны отдыха на территории Вертолетного поля. "Сделав зеленой и красивой территорию возле своего дома, вклад в украшение родного города может внести каждый домохозяин. И таких примеров множество. Но может быть еще больше", - отметил глава города. Он привел в пример конкурс палисадников, организованный руководством ТагМета среди своих сотрудников - владельцев частных домов, который заметно преобразил приморский город. "Считаю, что аналогичный конкурс палисадников можно организовать и у нас. В связи с этим поручил районам проработать этот вопрос с Советами директоров", - заключил Скрябин.

https://ria.ru/20250626/slyusar-2025682914.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, александр скрябин