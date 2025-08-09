https://ria.ru/20250809/rostov-2034358768.html
Сеть мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону
ростов-на-дону
александр скрябин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Сеть зеленых мини-скверов создадут в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин. По его словам, в городе продолжается работа по озеленению. Так, в сквере Пионерском в Железнодорожном районе в этом году появился уникальный дендропарк. "В районе не намерены останавливаться на достигнутом. Как доложил глава района Андрей Косенко, по пожеланиям жителей они инициировали проект по созданию сети зеленых мини-скверов. На инициативу откликнулся бизнес", - сказал он. Так, уже ведутся работы по созданию сквера "Медиков" на пересечении улиц 2-я Краснодарская и 1-я Круговая. Проект полностью реализуется на частные средства и посвящен врачам, получившим Нобелевскую премию в медицине. Завершается благоустройство территории по улице МОПРа. Здесь предприятия района уже установили скамейки и урны, обустроили плиточное покрытие, идет высадка деревьев и кустарников. Также, по словам Скрябина, инвестором разработана проектно-сметная документация, включающая обустройство уютной зеленой зоны отдыха на территории Вертолетного поля. "Сделав зеленой и красивой территорию возле своего дома, вклад в украшение родного города может внести каждый домохозяин. И таких примеров множество. Но может быть еще больше", - отметил глава города. Он привел в пример конкурс палисадников, организованный руководством ТагМета среди своих сотрудников - владельцев частных домов, который заметно преобразил приморский город. "Считаю, что аналогичный конкурс палисадников можно организовать и у нас. В связи с этим поручил районам проработать этот вопрос с Советами директоров", - заключил Скрябин.
ростов-на-дону
