Россия и Бразилия готовы провести заседание комиссии по сотрудничеству

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва высказались за проведение в этом году заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран, сообщила пресс-служба лидера Бразилии. В субботу состоялся телефонный разговор двух президентов. Они обсудили текущие международные политическую и экономическую ситуации, говорили о сотрудничестве двух стран на площадке БРИКС. "В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году", - сообщила пресс-служба.

