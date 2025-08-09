https://ria.ru/20250809/rospotrebnadzor-2034277561.html

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьный ранец

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьный ранец - РИА Новости, 09.08.2025

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьный ранец

При выборе школьного ранца нужно убедиться, что его вес без учебников не превышает 700 граммов для начальных классов и 1000 граммов для средних и старших... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:37:00+03:00

2025-08-09T04:37:00+03:00

2025-08-09T04:37:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18128/07/181280765_0:0:4160:2340_1920x0_80_0_0_566e280441de8c9b377471912f25d497.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. При выборе школьного ранца нужно убедиться, что его вес без учебников не превышает 700 граммов для начальных классов и 1000 граммов для средних и старших классов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор до 4 сентября проводит Всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьников. Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Также круглосуточно работает Единый консультационный центр по номеру 8 800 555 49 43 - звонок бесплатный. Там уточнили, что на горячую линию продолжают поступать вопросы по выбору портфелей и ранцев. "При выборе школьного портфеля или ранца убедитесь, что он имеет светоотражающие элементы на передних и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане. Это поможет обеспечить безопасность вашего ребенка в темное время суток", - сообщили в ведомстве. Там также рекомендовали обратить внимание на маркировку изделия, она должна быть на русском языке. Для импортных товаров допускается указание наименования страны-производителя и юридического адреса на латинице. Также маркировка должна содержать информацию о наименовании изделия, его назначении и возрасте пользователя. Для младших школьников ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, предупредили в Роспотребнадзоре. Она обеспечивает равномерное распределение веса и плотно прилегает к спине. "Важно, чтобы вес портфеля без учебников не превышал 700 граммов для начальных классов и 1000 граммов для средних и старших классов", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html

https://ria.ru/20250808/matushkin-2034184815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), школа