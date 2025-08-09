https://ria.ru/20250809/rezhim-2034309074.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.08.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 09.08.2025

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

безопасность

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 22.09 мск пятницы, она длилась более 12 часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.

пензенская область

