В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.08.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 22.09 мск пятницы, она длилась более 12 часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.
