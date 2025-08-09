https://ria.ru/20250809/rabotodatel-2034346484.html

Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий

Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий - РИА Новости, 09.08.2025

Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий

Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T17:12:00+03:00

2025-08-09T17:12:00+03:00

2025-08-09T18:06:00+03:00

общество

россия

законодательство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября. "Размер <...> снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", — указано в документе.При этом лишить сотрудника части премии, входящей в состав зарплаты, можно только за тот период, когда к работнику применили соответствующее дисциплинарное взыскание.В случае нарушения закона работодатель получит административное взыскание.Согласно КоАП, нарушение трудового права грозит предупреждением или штрафом:

https://ria.ru/20250712/gosduma-2028709557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, законодательство