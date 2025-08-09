https://ria.ru/20250809/rabotodatel-2034346484.html
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий - РИА Новости, 09.08.2025
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства,... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября. "Размер <...> снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", — указано в документе.При этом лишить сотрудника части премии, входящей в состав зарплаты, можно только за тот период, когда к работнику применили соответствующее дисциплинарное взыскание.В случае нарушения закона работодатель получит административное взыскание.Согласно КоАП, нарушение трудового права грозит предупреждением или штрафом:
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
Лишение премии сотрудника повлечет штраф до 50 тысяч рублей для работодателя
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.
"Размер <...> снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", — указано в документе.
При этом лишить сотрудника части премии, входящей в состав зарплаты, можно только за тот период, когда к работнику применили соответствующее дисциплинарное взыскание.
В случае нарушения закона работодатель получит административное взыскание.
Согласно КоАП, нарушение трудового права грозит предупреждением или штрафом:
- для должностных лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- для предпринимателей без юрлица — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.