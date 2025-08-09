Рейтинг@Mail.ru
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
17:12 09.08.2025 (обновлено: 18:06 09.08.2025)
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий
Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий

Лишение премии сотрудника повлечет штраф до 50 тысяч рублей для работодателя

Работа за компьютером
Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лишение премии сотрудника, в результате которого месячный заработок снижается более чем на 20 процентов, станет нарушением трудового законодательства, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.
"Размер <...> снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов", — указано в документе.

При этом лишить сотрудника части премии, входящей в состав зарплаты, можно только за тот период, когда к работнику применили соответствующее дисциплинарное взыскание.
В случае нарушения закона работодатель получит административное взыскание.
Согласно КоАП, нарушение трудового права грозит предупреждением или штрафом:
  • для должностных лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
  • для предпринимателей без юрлица — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе
12 июля, 02:39
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе
12 июля, 02:39
 
