Исчезла без следа : тайна 5-летней Кати, которую не могут разгадать 15 лет

08:56 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девочка сидела у костра, пока взрослые играли с другими детьми. Когда мама вышла из палатки, Кати не было. Просто не было — словно растворилась в воздухе. За секунду все изменилось навсегда. Что может произойти с ребенком среди бела дня, в окружении взрослых, без единого свидетеля? И как живут родители, когда их 5-летняя дочь исчезает без следа?Пустой стульчикЛето 2010 года, Пермский край, камень "Ермак" на реке Сылва. Компания из 15 человек — друзья и родственники Четиных — разбила палаточный лагерь подальше от воды и других туристов. Обычный семейный поход, которые они устраивали каждый год.Утром 12 июня дети нашли где-то пульверизатор и начали обливаться водой. Владимир Четин включился в игру — то он их брызгает, то они его. Забава длилась минут пятнадцать."Пару раз, чтобы вовлечь в игру дочь, я обрызгал ее, но Катя не захотела с нами играть. Она взяла раскладной стульчик и села у костра", — вспоминает отец.Наталья в это время была в палатке. Когда вышла, сразу поняла — что-то не то. Не слышно голоса дочки. Стульчик у костра пустой. 5-летняя Катя просто исчезла.Никто из детей не видел, куда она ушла. Будто испарилась.Два сланца и никаких следовРодители бросились искать. Прочесали поляну, побежали к реке. На земле нашли один Катин сланец. Владимир сразу начал нырять в воду — ничего. Полиция приехала через сорок минут, водолазы из Перми — только в полночь.Дно реки прочесали, результата ноль. Позже обнаружили второй сланец — он был воткнут в землю у самой воды.На соседней полянке остались детские следы и недавно потушенный костер. Следы уводили от берега. Тетя Кати видела их собственными глазами: "Значит, она не в воде. Потому что крутой берег, сланец, который нашли у воды, он был намного ниже".Возбудили два дела — розыскное и уголовное по статье "Убийство". Следствие придерживалось одной версии: ребенок утонул, тело найдут максимум за две недели.Но тело не нашли ни через две недели, ни через два месяца.Эксперимент отчаянных родителейЧтобы доказать, что дочь не могла утонуть, Владимир и Наталья провели эксперимент. Отправляли в свободное плавание по реке деревянные бруски, напоминающие детское тело по форме и весу.Четины доказали: далеко уплыть они не могут. Но следствие эти данные не приняло во внимание.Поиски длились целый месяц. Катю искали полиция, спасатели, волонтеры, кинологи. Родители арендовали лодку и ночами просматривали дно реки. Доставали со дна кружки, очки, купальники — вещей дочери среди находок не было.Все лето 2010 года Владимир и Наталья прожили на берегу в палатке. Когда похолодало, стали ездить на Ермак по выходным, расклеивать ориентировки.Результата не было.Мошенники на горе родителейПятнадцать лет семью преследуют лжесвидетели и мошенники. Кто-то видел, как похожую девочку увезли на черном джипе. Учительница с группой школьников клялась, что видела ребенка на внедорожнике. Цыгане якобы запихивали девочку в машину. В московском аэропорту замечали девушку, похожую на Катю.В феврале 2022 года Владимиру пришло сообщение от анонима из Канады: "Вы папа Кати Четиной? Я знаю, где находится ваша дочь". Прислал 5-секундное видео с подростком и потребовал семь тысяч долларов.Четины выдвинули условие: деньги после возвращения дочери. Аноним пропал на несколько месяцев, потом объявился снова: "Ну что, вы решили?". Попросили доказательств — мошенник исчез навсегда.Владимир даже установил, в каких районах Канады покупали сим-карты, писал туда. Ответа не дождался.Когда страна училась искать детейИстория Кати разворачивалась в эпоху, когда Россия только училась спасать пропавших детей. В 2010 году ежегодно исчезало до 49 тысяч детей. Система поиска работала вразброд — полиция отдельно, волонтеры отдельно, родители в одиночку.За полтора десятилетия все изменилось кардинально. К 2024 году число официально пропавших детей упало до 5313 человек — снижение почти в десять раз. Что случилось?Появились профессиональные поисковые отряды "Лиза Алерт", "СпасРезерв", региональные волонтерские группы. Социальные сети превратились в мощный инструмент поиска — ориентировка может облететь всю страну за считанные часы. СМИ перестали замалчивать пропажи детей и начали помогать в розыске.Государство подтянулось к общественным инициативам. Появилась система "Ребенок в опасности", мобильные приложения для поиска, координация между регионами. Сегодня 99,5% пропавших детей находят живыми.Общество сплотилось перед лицом общей беды. Тысячи добровольцев готовы бросить все и отправиться в лес искать чужого ребенка. Это стало нормой, частью национального характера.Но Катя исчезла в том самом 2010 году, когда система еще не работала. Когда каждая семья была предоставлена сама себе.Сорок томов дела и ноль зацепокУголовное дело насчитывает 40 томов. Допросили более 2000 человек, провели 150 экспертиз, обыскали десятки мест. В 2015 году расследование приостановили, в январе 2024-го возобновили по требованию главы СК Александра Бастрыкина.Зацепок по-прежнему нет.Семье рассказывали, что видели мужчину, который вез на лодке девочку. Нашли лодочника, который в тот день катал детей — не тот человек. В детский лагерь "Ермак" приходила девочка, кого-то искала и ушла. Версию не отработали."Следственный комитет и МВД говорили, что уголовное дело будет идти пятнадцать лет. Если ничего не найдут — закроют", — говорит Владимир.Пятнадцать лет прошло.Торт на двадцатилетиеВладимир до сих пор регулярно приезжает на то место, где исчезла дочь. Стоит у реки, смотрит на воду, вспоминает тот июньский день.Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, родители покупают торт. Садятся за стол и загадывают только одно — чтобы дочь поскорее оказалась дома. В 2025 году Кате исполнилось двадцать лет. Стол накрыт, торт стоит нетронутый. Наталья и Владимир ждут.Где-то есть молодая женщина, которая когда-то была пятилетней девочкой, игравшей у костра. Или нет. Но родители продолжают верить в первое. Потому что другого выбора у них просто нет.
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойЭту фотографию Кати сделали в день исчезновения
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девочка сидела у костра, пока взрослые играли с другими детьми. Когда мама вышла из палатки, Кати не было. Просто не было — словно растворилась в воздухе. За секунду все изменилось навсегда. Что может произойти с ребенком среди бела дня, в окружении взрослых, без единого свидетеля? И как живут родители, когда их 5-летняя дочь исчезает без следа?

Пустой стульчик

Лето 2010 года, Пермский край, камень "Ермак" на реке Сылва. Компания из 15 человек — друзья и родственники Четиных — разбила палаточный лагерь подальше от воды и других туристов. Обычный семейный поход, которые они устраивали каждый год.
Утром 12 июня дети нашли где-то пульверизатор и начали обливаться водой. Владимир Четин включился в игру — то он их брызгает, то они его. Забава длилась минут пятнадцать.
"Пару раз, чтобы вовлечь в игру дочь, я обрызгал ее, но Катя не захотела с нами играть. Она взяла раскладной стульчик и села у костра", — вспоминает отец.
Наталья в это время была в палатке. Когда вышла, сразу поняла — что-то не то. Не слышно голоса дочки. Стульчик у костра пустой. 5-летняя Катя просто исчезла.
Никто из детей не видел, куда она ушла. Будто испарилась.
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойПоиски на реке Сылва
Два сланца и никаких следов

Родители бросились искать. Прочесали поляну, побежали к реке. На земле нашли один Катин сланец. Владимир сразу начал нырять в воду — ничего. Полиция приехала через сорок минут, водолазы из Перми — только в полночь.
Дно реки прочесали, результата ноль. Позже обнаружили второй сланец — он был воткнут в землю у самой воды.
На соседней полянке остались детские следы и недавно потушенный костер. Следы уводили от берега. Тетя Кати видела их собственными глазами: "Значит, она не в воде. Потому что крутой берег, сланец, который нашли у воды, он был намного ниже".
Возбудили два дела — розыскное и уголовное по статье "Убийство". Следствие придерживалось одной версии: ребенок утонул, тело найдут максимум за две недели.
Но тело не нашли ни через две недели, ни через два месяца.
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойКатя вместе с отцом
Эксперимент отчаянных родителей

Чтобы доказать, что дочь не могла утонуть, Владимир и Наталья провели эксперимент. Отправляли в свободное плавание по реке деревянные бруски, напоминающие детское тело по форме и весу.
Четины доказали: далеко уплыть они не могут. Но следствие эти данные не приняло во внимание.
Поиски длились целый месяц. Катю искали полиция, спасатели, волонтеры, кинологи. Родители арендовали лодку и ночами просматривали дно реки. Доставали со дна кружки, очки, купальники — вещей дочери среди находок не было.
Все лето 2010 года Владимир и Наталья прожили на берегу в палатке. Когда похолодало, стали ездить на Ермак по выходным, расклеивать ориентировки.
Результата не было.

Мошенники на горе родителей

Пятнадцать лет семью преследуют лжесвидетели и мошенники. Кто-то видел, как похожую девочку увезли на черном джипе. Учительница с группой школьников клялась, что видела ребенка на внедорожнике. Цыгане якобы запихивали девочку в машину. В московском аэропорту замечали девушку, похожую на Катю.
В феврале 2022 года Владимиру пришло сообщение от анонима из Канады: "Вы папа Кати Четиной? Я знаю, где находится ваша дочь". Прислал 5-секундное видео с подростком и потребовал семь тысяч долларов.
Четины выдвинули условие: деньги после возвращения дочери. Аноним пропал на несколько месяцев, потом объявился снова: "Ну что, вы решили?". Попросили доказательств — мошенник исчез навсегда.
Владимир даже установил, в каких районах Канады покупали сим-карты, писал туда. Ответа не дождался.
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойФото девушки, которое Владимиру прислал в 2022-м неизвестный
Когда страна училась искать детей

История Кати разворачивалась в эпоху, когда Россия только училась спасать пропавших детей. В 2010 году ежегодно исчезало до 49 тысяч детей. Система поиска работала вразброд — полиция отдельно, волонтеры отдельно, родители в одиночку.
За полтора десятилетия все изменилось кардинально. К 2024 году число официально пропавших детей упало до 5313 человек — снижение почти в десять раз. Что случилось?
Появились профессиональные поисковые отряды "Лиза Алерт", "СпасРезерв", региональные волонтерские группы. Социальные сети превратились в мощный инструмент поиска — ориентировка может облететь всю страну за считанные часы. СМИ перестали замалчивать пропажи детей и начали помогать в розыске.
Государство подтянулось к общественным инициативам. Появилась система "Ребенок в опасности", мобильные приложения для поиска, координация между регионами. Сегодня 99,5% пропавших детей находят живыми.
Общество сплотилось перед лицом общей беды. Тысячи добровольцев готовы бросить все и отправиться в лес искать чужого ребенка. Это стало нормой, частью национального характера.
Но Катя исчезла в том самом 2010 году, когда система еще не работала. Когда каждая семья была предоставлена сама себе.
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/ВКонтактеПоиск 14-летнего подростка, пропавшего в лесу под Челябинском
Сорок томов дела и ноль зацепок

Уголовное дело насчитывает 40 томов. Допросили более 2000 человек, провели 150 экспертиз, обыскали десятки мест. В 2015 году расследование приостановили, в январе 2024-го возобновили по требованию главы СК Александра Бастрыкина.
Зацепок по-прежнему нет.
Семье рассказывали, что видели мужчину, который вез на лодке девочку. Нашли лодочника, который в тот день катал детей — не тот человек. В детский лагерь "Ермак" приходила девочка, кого-то искала и ушла. Версию не отработали.
"Следственный комитет и МВД говорили, что уголовное дело будет идти пятнадцать лет. Если ничего не найдут — закроют", — говорит Владимир.
Пятнадцать лет прошло.

Торт на двадцатилетие

Владимир до сих пор регулярно приезжает на то место, где исчезла дочь. Стоит у реки, смотрит на воду, вспоминает тот июньский день.
Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, родители покупают торт. Садятся за стол и загадывают только одно — чтобы дочь поскорее оказалась дома. В 2025 году Кате исполнилось двадцать лет. Стол накрыт, торт стоит нетронутый. Наталья и Владимир ждут.
Где-то есть молодая женщина, которая когда-то была пятилетней девочкой, игравшей у костра. Или нет. Но родители продолжают верить в первое. Потому что другого выбора у них просто нет.
