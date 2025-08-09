Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропортах Сибири
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска, где задержаны авиарейсы, сообщило ведомство.
"Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что в аэропорту Красноярска из-за позднего прибытия воздушных судов отложено выполнение рейсов авиакомпаний "НордСтар" и "Северный ветер" в Сочи, вылета ожидают более 500 пассажиров. Кроме того, в аэропорту Томска по такой же причине задерживается выполнение рейсов авиакомпаний "Россия" и "Икар" в Сочи, вылета ожидают более 350 пассажиров.
"В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержан рейс авиакомпании "Победа" в город Сочи, на который зарегистрировано свыше 160 пассажиров, из них 23 ребенка", - подчеркивает прокуратура.
Также в аэропорту Новокузнецка ("Спиченково") объявлена задержка рейса авиакомпании "Северный ветер" в город Сочи, рейса ожидают более 180 пассажиров. Кроме того, в аэропорту Норильска объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "НордСтар" в города Красноярск и Екатеринбург, более 400 пассажиров ожидают вылета.
"Красноярской, Новосибирской, Новокузнецкой, Норильской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - добавляет ведомство.