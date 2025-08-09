Рейтинг@Mail.ru
В Ялтинском заповеднике произошел пожар - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 09.08.2025 (обновлено: 17:51 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/pozhar-2034350440.html
В Ялтинском заповеднике произошел пожар
В Ялтинском заповеднике произошел пожар - РИА Новости, 09.08.2025
В Ялтинском заповеднике произошел пожар
Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:57:00+03:00
2025-08-09T17:51:00+03:00
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034350160_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_58c4a97e56780dbed7bc7d053bd48aa1.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник."Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Сообщение о пожаре получили в 8 утра. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте работают сотрудники всех пожарно-химических станций, сотрудники государственной инспекции и сотрудники МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", - пояснили в пресс-службе.Из-за сильного задымления на данный момент трудно установить площадь произошедшего пожара, отметили в пресс-службе. Причиной пожара, с большой долей вероятности, можно назвать антропогенный фактор, отметили в "Заповедном Крыме". В тушении задействован вертолет Ми-8, сообщили в ГУ МЧС региона."В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
https://ria.ru/20250806/krym-2033772832.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034350160_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_6e4887aaf54ca704cb744ed4913f5eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ялтинском заповеднике произошел пожар

Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике тушат с применением авиации

© Фото : пресс-служба администрации города ЯлтаПожар на территории природного заповедника в Крыму
Пожар на территории природного заповедника в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Ялта
Пожар на территории природного заповедника в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник.
«
"Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Сообщение о пожаре получили в 8 утра. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте работают сотрудники всех пожарно-химических станций, сотрудники государственной инспекции и сотрудники МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", - пояснили в пресс-службе.
Из-за сильного задымления на данный момент трудно установить площадь произошедшего пожара, отметили в пресс-службе. Причиной пожара, с большой долей вероятности, можно назвать антропогенный фактор, отметили в "Заповедном Крыме". В тушении задействован вертолет Ми-8, сообщили в ГУ МЧС региона.
Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.
В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
Ликвидация возгорания в районе Генуэзской крепости - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар
6 августа, 17:22
 
ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала