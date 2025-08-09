https://ria.ru/20250809/pozhar-2034350440.html

В Ялтинском заповеднике произошел пожар

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник."Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Сообщение о пожаре получили в 8 утра. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте работают сотрудники всех пожарно-химических станций, сотрудники государственной инспекции и сотрудники МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", - пояснили в пресс-службе.Из-за сильного задымления на данный момент трудно установить площадь произошедшего пожара, отметили в пресс-службе. Причиной пожара, с большой долей вероятности, можно назвать антропогенный фактор, отметили в "Заповедном Крыме". В тушении задействован вертолет Ми-8, сообщили в ГУ МЧС региона."В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.

