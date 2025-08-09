Рейтинг@Mail.ru
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали - РИА Новости, 09.08.2025
17:41 09.08.2025 (обновлено: 17:53 09.08.2025)
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали - РИА Новости, 09.08.2025
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали
Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой локализовали на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики... РИА Новости, 09.08.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой локализовали на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник."В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов, общим объёмом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Чёрного моря. Также продолжается работа наземной группировки на месте тушения пожара" , - сообщили в ведомстве.К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали

Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали на площади 2 га

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой локализовали на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.
Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник.
"В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов, общим объёмом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Чёрного моря. Также продолжается работа наземной группировки на месте тушения пожара" , - сообщили в ведомстве.
К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.
В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
