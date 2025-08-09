https://ria.ru/20250809/pozhar-2034349636.html
Пожар на территории природного заповедника в Крыму локализовали
2025-08-09T17:41:00+03:00
2025-08-09T17:41:00+03:00
2025-08-09T17:53:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
происшествия
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Пожар в горно-лесном заповеднике над Ялтой локализовали на площади два гектара, вертолеты совершили 20 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.Пожар произошел утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности, его тушат с применением авиации, сообщили ранее в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник."В 17:00 природный пожар в Ялте, в микрорайоне Васильевка локализован на площади 2 га. Авиацией МЧС России совершено 20 сбросов, общим объёмом 60 тонн. Водозабор огнетушащей жидкости осуществлялся из Чёрного моря. Также продолжается работа наземной группировки на месте тушения пожара" , - сообщили в ведомстве.К тушению привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
республика крым
россия
Новости
ru-RU
