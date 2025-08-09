Рейтинг@Mail.ru
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 09.08.2025 (обновлено: 02:49 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/panika-2034269853.html
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
Киев ввергнут в панику, а Европа бьет тревогу из-за готовящейся встречи Путина и Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:02:00+03:00
2025-08-09T02:49:00+03:00
в мире
киев
европа
россия
александр меркурис
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030777195_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_9c7829d606da8e865faf9fb3582b8f57.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев ввергнут в панику, а Европа бьет тревогу из-за готовящейся встречи Путина и Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество. Ну и не менее очевиден факт, что победа России на фронте стала катализатором всех нынешних событий", — сказал он.Аналитик отметил, что текущая ситуация полностью соответствует ситуации на фронте. Он добавил, что реакция Европы и Киева явно демонстрирует реальное положение дел."Если бы Россия не побеждала, если бы линия фронта застыла, или даже Москва проигрывала, ситуация была бы совершенно другой. Не было бы угроз санкциями, не было бы договоренностей о встрече. И требования со стороны Европы и Киева были бы совершенно другие", — заключил Меркурис.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
https://ria.ru/20250809/ssha-2034264634.html
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030777195_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_b5e38e44ed8c0a8beb2643257c9f8b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, европа, россия, александр меркурис, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Киев, Европа, Россия, Александр Меркурис, Встреча Путина и Трампа — 2025
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа

Александр Меркурис сообщил о панике в Киеве из-за встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев ввергнут в панику, а Европа бьет тревогу из-за готовящейся встречи Путина и Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество. Ну и не менее очевиден факт, что победа России на фронте стала катализатором всех нынешних событий", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
01:07
Аналитик отметил, что текущая ситуация полностью соответствует ситуации на фронте. Он добавил, что реакция Европы и Киева явно демонстрирует реальное положение дел.
"Если бы Россия не побеждала, если бы линия фронта застыла, или даже Москва проигрывала, ситуация была бы совершенно другой. Не было бы угроз санкциями, не было бы договоренностей о встрече. И требования со стороны Европы и Киева были бы совершенно другие", — заключил Меркурис.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
01:15

Встреча двух лидеров

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00
 
В миреКиевЕвропаРоссияАлександр МеркурисВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала