"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
Киев ввергнут в панику, а Европа бьет тревогу из-за готовящейся встречи Путина и Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:02:00+03:00
2025-08-09T02:02:00+03:00
2025-08-09T02:49:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев ввергнут в панику, а Европа бьет тревогу из-за готовящейся встречи Путина и Трампа, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество. Ну и не менее очевиден факт, что победа России на фронте стала катализатором всех нынешних событий", — сказал он.Аналитик отметил, что текущая ситуация полностью соответствует ситуации на фронте. Он добавил, что реакция Европы и Киева явно демонстрирует реальное положение дел."Если бы Россия не побеждала, если бы линия фронта застыла, или даже Москва проигрывала, ситуация была бы совершенно другой. Не было бы угроз санкциями, не было бы договоренностей о встрече. И требования со стороны Европы и Киева были бы совершенно другие", — заключил Меркурис.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
"В Киеве паника": на Западе забили тревогу из-за встречи Путина и Трампа
