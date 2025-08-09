Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 09.08.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале. Также губернатор добавил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.
