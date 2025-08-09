https://ria.ru/20250809/osetija-2034295512.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале. Также губернатор добавил, что возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.
