Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина - РИА Новости, 09.08.2025
16:21 09.08.2025 (обновлено: 16:58 09.08.2025)
Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина
Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина - РИА Новости, 09.08.2025
Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина
Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети Х предложение премьера Венгрии Виктора Орбана к европейским лидерам провести встречу с президентом... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:21:00+03:00
2025-08-09T16:58:00+03:00
в мире
венгрия
россия
владимир путин
евросоюз
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети Х предложение премьера Венгрии Виктора Орбана к европейским лидерам провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Да, саммит ЕС — Россия. Не нужно заключать никаких соглашений, потому что реальную работу делают Россия и США, но было бы потрясающе, если бы Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Кая (Каллас. — Прим. ред.) встретились с Путиным и Лавровым", — говорится в публикации. Накануне Орбан заявил, что европейским лидерам следует как можно скорее организовать встречу с Путиным. Он добавил, что настаивает на проведении саммита с Россией, иначе страны Европы окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.
венгрия
россия
в мире, венгрия, россия, владимир путин, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Виктор Орбан
Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина

Христофору поддержал призыв Орбана к ЕС провести переговоры с Путиным

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети Х предложение премьера Венгрии Виктора Орбана к европейским лидерам провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Да, саммит ЕС — Россия. Не нужно заключать никаких соглашений, потому что реальную работу делают Россия и США, но было бы потрясающе, если бы Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Кая (Каллас. — Прим. ред.) встретились с Путиным и Лавровым", — говорится в публикации.
Накануне Орбан заявил, что европейским лидерам следует как можно скорее организовать встречу с Путиным.

Он добавил, что настаивает на проведении саммита с Россией, иначе страны Европы окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.
В миреВенгрияРоссияВладимир ПутинЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
Заголовок открываемого материала