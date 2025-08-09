https://ria.ru/20250809/orban-2034341470.html

Журналист отреагировал на призыв Орбана в отношении Путина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети Х предложение премьера Венгрии Виктора Орбана к европейским лидерам провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Да, саммит ЕС — Россия. Не нужно заключать никаких соглашений, потому что реальную работу делают Россия и США, но было бы потрясающе, если бы Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Кая (Каллас. — Прим. ред.) встретились с Путиным и Лавровым", — говорится в публикации. Накануне Орбан заявил, что европейским лидерам следует как можно скорее организовать встречу с Путиным. Он добавил, что настаивает на проведении саммита с Россией, иначе страны Европы окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.

