12:15 09.08.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в регионе в 10.10 мск и продлилась полтора часа. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Липецкой области отменили воздушную опасность

Пруд в Липецке. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Опасность была объявлена в регионе в 10.10 мск и продлилась полтора часа.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
