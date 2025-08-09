https://ria.ru/20250809/opasnost-2034316805.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в регионе в 10.10 мск и продлилась полтора часа. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

