В Липецкой области объявили воздушную опасность
2025-08-09T10:21:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
