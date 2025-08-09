https://ria.ru/20250809/opasnost-2034305134.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону.

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

