В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер

В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер

2025-08-09T16:11:00+03:00

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале."Девятого августа в шахте "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском районе произошло падение горной породы на проходчика шахты. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался", — говорится в релизе.По данным МЧС, при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров произошло обрушение породы, под завалом оказался рабочий, двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно. Тело погибшего подняли на поверхность.В управлении прокуратуры по Ростовской области организовали проверку. "Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования", — уточнили в ведомстве.Возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

