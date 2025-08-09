https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034276941.html
"Послы мира" доставят в Нагасаки тысячи бумажных журавликов
ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. История бумажных журавликов японской девочки Садако Сасаки как символа надежды и мира известна многим, однако мало кто знает, что город Каваниси в префектуре Хёго вот уже более двадцати лет продолжает традицию дарить связки из сотен бумажных журавлей в годовщины атомных бомбардировок и впервые за долгое время направит их в Нагасаки по случаю 80-летия со дня трагедии. Проект "Послы мира с бумажными журавликами" стартовал в 2004 году. Ежегодно в городе Каваниси проходит выставка, посвященная вопросам мира, на которой любой желающий может сложить бумажного журавлика цвета горечавки, цветка города. Затем собранные в огромные гирлянды тысячи бумажных журавликов доставляются к местам атомных бомбардировок в годовщины трагедий. Обычно так называемые "послы мира" посещают траурные церемонии в Хиросиме, однако в этом году, когда исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки, двое школьниц доставят две гирлянды по 500 журавликов сирене-фиолетового цвета в Нагасаки. "За последние 20 лет мы отправили 40 послов мира со сложенными из бумаги журавликами. Программа "Послы мира с журавликами-оригами" открыта для детей от пятого класса младшей школы и старше, но взрослые также принимали в ней участие. Мы верим, что размышления, молитвы и обмен опытом об атомной бомбардировке и мире, независимо от возраста, приведут к миру в будущем", - заявили РИА Новости в администрации города Каваниси. В этом году кандидатов в "послы мира" отбирали из 14 финалистов на основании поданных эссе. По итогам отбора для участия в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки и передачи гирлянд с бумажными журавликами поедут 12-летняя ученица шестого класса начальной школы Макинодай и 12-летняя ученица первого класса средней школы Кавасей Минами. "Мы обращали особое внимание на то, четко ли кандидаты изложили свою мотивацию, интересовались ли они вопросами войны и ядерного оружия, изучали ли они опыт атомных бомбардировок и значение миротворческой деятельности, а также были ли готовы поделиться своим опытом и знаниями с широкой общественностью", - подчеркнули представители администрации на вопрос РИА Новости о критериях отбора. Собеседники агентства также выразили надежду, что выбранные в этом году "послы мира" с ответственностью подойдут к своей роли представителей жителей города и передадут в Нагасаки пожелания Каваниси и мире. "Ведь журавлики-оригами наполнены мыслями людей всех возрастов о ликвидации ядерного оружия и прочном мире", - добавили в администрации города. Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке. В этом году впервые с 2021 года в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки примут участие послы России и Белоруссии, которые с 2022 года не получали приглашений, и посол Израиля, не получивший приглашение в прошлом году в связи с событиями в Газе.
