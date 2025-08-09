https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034276279.html

Пострадавшая при бомбардировке Нагасаки рассказала о трагедии 1945 года

История атомной бомбардировки японского Нагасаки не должна восприниматься как сказания давних лет, ведь в мире остается еще множество конфликтов, в которых...

ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. История атомной бомбардировки японского Нагасаки не должна восприниматься как сказания давних лет, ведь в мире остается еще множество конфликтов, в которых жизни людей находятся в опасности, считает 86-летняя Тиёко Мотомура, пострадавшая при бомбардировке города американскими ВВС в 1945 году. "Тем летом, когда на Нагасаки была сброшена атомная бомба, я начала учебу в младшей школе. Это было 80 лет назад. В 11 часов и 2 минуты 9 августа 1945 года стало моментом гибели множества людей, у других жизни остановились. Моя семья занималась сельским хозяйством, поэтому в тот день моя мать, тетя и дедушка занимались прополкой рисовых посадок. Дома моя бабушка готовила обед, а я играла на веранде", - поделилась своими воспоминаниями Мотомура в ходе мероприятия "Голоса хибакуся из Нагасаки", организованного Фондом Дайва в преддверии 80-ой годовщины трагедии. Хибакуся - так в Японии называют пострадавших при атомных бомбардировках. По ее словам, вдруг над городом возникла ужасающая вспышка света и раздался оглушающий грохот, а вслед за этим последовала ударная волна. "Мое маленькое тело было отброшено в сад. В следующий момент из кухни выбежала моя бабушка и защитила меня, закрыв меня собой. Под сильным порывом обрушились стеклянные створки дверей... Невероятный огненный шар, оглушительный рев и ударная волна. И звенящая тишина после. Эти вещи я не смогу забыть никогда", - рассказала Мотомура. Место, где она жила, находилось в четырех километрах от эпицентра, поэтому никто из соседей женщины не погиб, за исключением мальчика, на которого от ударной волны обрушилась стена. Ее семья пошла к эпицентру взрыва лишь спустя два дня, чтобы попытаться найти родственников, но когда они пришли, перед их взглядом предстали многочисленные тела людей, некоторые из которых еще были в сознании. Женщина вспоминает, что одно тело было обезглавлено, а опознать его смогли лишь по узору на штанах. "Я до сих пор не могу забыть эти темные летние ночи и ужасный запах обожженной плоти. Этот жуткий запах. Моя бабушка скончалась 20 марта следующего года, в день, которая я закончила первый класс. С момента атомной бомбардировки и до ее смерти она больше никогда не могла спать на спине. Осколки стекол нанесли ей такие глубокие раны, что она не могла спать даже на одном боку от боли", - вспоминает Мотомура. По ее словам, после гибели близкого человека, который защитил ее своим телом, Мотомура поставила своей миссией продолжать рассказывать об ужасах ядерных бомб и призывать к миру. "Разве то, что я испытала, когда мне было шесть лет, лишь старая история о тех, чьи жизни было невозможно защитить? Разве действительно нормально относиться к этому как к сказаниями давних лет? Нет. Даже сегодня по всему миру есть шестилетние девочки, испытывающие подобное. Есть множество конфликтов, в которых жизни не могут быть защищены", - подчеркнула она, добавив, что ядерное оружие не должно существовать на Земле, а Нагасаки должен стать последним местом, познавшим трагедию атомной бомбардировки. Девятого августа 1945 года в 11.02 (5.02 мск) на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой четыре с половиной тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке. В этом году впервые с 2021 года в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки примут участие послы России и Белоруссии, которые с 2022 года не получали приглашений, и посол Израиля, не получивший приглашение в прошлом году в связи с событиями в Газе.

