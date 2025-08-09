https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034269625.html

Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года

Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года

Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии и является административным центром одноименной префектуры. Город возник на месте рыбацкого поселка, и

Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии и является административным центром одноименной префектуры. Город возник на месте рыбацкого поселка, и был одним из главных пунктов, через который осуществлялись контакты Японии с иностранными государствами. В период изоляции Японии, Нагасаки был единственным портом, через который велась ограниченная торговля с голландцами и китайцами. С началом Второй мировой войны Нагасаки не только не утратил своего значения как крупный морской порт, но и приобрел важное военное значение из-за множества производств, работающих в городе, прежде всего, судостроительных, оружейных и сталелитейных заводов. Нагасаки располагался в двух долинах, по которым текли две реки. Горный хребет разделял жилые и промышленные районы. Именно он обусловил хаотичную застройку Нагасаки и то, что были застроены менее 4 квадратных миль из общей площади города – 35 квадратных миль. Нагасаки много лет развивался без согласованного плана города, и поэтому жилые дома и заводские корпуса по всей промышленной долине оказались рядом друг с другом так близко, как это только возможно. На одной улице располагались с южной стороны сталелитейный завод Мицубиси и верфь этой же компании, а с северной – торпедные мастерские Мицубиси – Ураками. Главные деловые и жилые районы располагались на небольшой равнине, рядом с краем бухты. Нагасаки никогда не подвергался крупномасштабной бомбардировке до взрыва атомной бомбы. Тем не менее, 1 августа 1945 года там было сброшено несколько фугасных бомб. Часть из этих бомб угодила в верфи и доки юго-западной части города. Несколько попало в сталелитейный и оружейный заводы Мицубиси, в Медицинскую школу и госпиталь. Хотя разрушения от этого нападения были относительно невелики, они вызвали значительное беспокойство в городе и часть людей, в основном школьники, были эвакуированы в сельские районы; таким образом, к моменту атомной атаки население Нагасаки несколько сократилось. Сброс атомной бомбы Fat Man ("Толстяк") – плутониевой бомбы (изотоп плутония-239) мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны – США запланировали на 11 августа, затем срок был перенесен на 9 августа. Основной целью был город Кокура, однако плотная 70-процентная облачность над ним заставила американцев переключиться на запасной вариант – Нагасаки. Бомбардировку осуществлял экипаж майора Чарльза Суини. При подлете к городу японские зенитчики приняли бомбардировщики за самолеты разведки и не стали объявлять воздушной тревоги. Нагасаки тоже был затянут тучами, однако бомбардир капитан Кермит Бихан сумел разглядеть в просветах между облаками край местного стадиона. 9 августа в 11 часов 2 минуты экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу на Нагасаки. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной Нагасаки, почти на полпути между сталелитейными и оружейными производствами Мицубиси к югу, и торпедным заводом Мицубиси – Ураками к северу, двумя главными целями в городе. Во время бомбардировки и сразу после нее погибли от 60 до 80 тысяч человек. Спустя некоторое время после атаки медики стали отмечать, что люди, которые, казалось бы, оправлялись от ран и психологического шока, начали страдать от новой, ранее никому не известной болезни. Пик количества смертей от нее наступил через три-четыре недели после взрыва. Так мир узнал о последствиях воздействия радиации на организм человека. К 1950 году общее количество жертв бомбардировки Нагасаки в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно в 140 тысяч человек. По данным 2014 года, число жертв бомбардировки Нагасаки возросло до 165 409 человек. Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно 43 квадратные мили, из которых 8,5 квадратных миль приходилось на водную поверхность и только 9,8 квадратных миль были застроены. Остальное пространство было лишь частично заселено, что помогло избежать еще большего количества жертв. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В настоящее время к северу, на месте эпицентра взрыва атомной бомбы, расположен парк Мира (1955). В парке находится монумент Статуя мира (высота 9,7 метра) работы скульптора Китамура Сейбо из Нагасаки. Поднятая вверх рука сидящего мужчины указывает на небеса, символизируя угрозу атомного оружия, в то время как его левая рука поднята горизонтально, отражая стремление к миру. Глаза фигуры слегка закрыты в молитве за души жертв атомной бомбы. Ежегодно 9 августа у статуи проходит церемония, на которой мэр города зачитывает Декларацию мира во всем мире. В парке также расположен Фонтан Мира, построенный в память о маленькой девочке, которая бродила в поисках воды, и установлены несколько монументов, подаренные различными странами, которые образуют зону символов мира во всем мире. Недалеко от парка Мира находятся Музей атомной бомбы и Национальный мемориальный зал мира, посвященный жертвам взрыва атомной бомбы. Каждый год в Японии проходят траурные церемонии, куда съезжаются делегаты со всего мира, включая США. Однако ни одно американское правительство до сих пор не принесло извинений. Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, США "не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно".

