МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, заявило, что украинская бригада "Хартия" несет большие потери, а многие из ее военнослужащих пропали без вести, выяснило РИА Новости на основе данных из соцсетей. В июле РИА Новости сообщало, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. "Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить", - говорится в заявлении Miquiztli Force, опубликованном в ответ на вопрос подписчика, почему не стоит вербоваться в "Хартию". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

