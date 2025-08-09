Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ
Мексиканские наемники заявили о больших потерях в бригаде нацгвардии ВСУ Хартия
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, заявило, что украинская бригада "Хартия" несет большие потери, а многие из ее военнослужащих пропали без вести, выяснило РИА Новости на основе данных из соцсетей.
В июле РИА Новости сообщало, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.
"Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить", - говорится в заявлении Miquiztli Force, опубликованном в ответ на вопрос подписчика, почему не стоит вербоваться в "Хартию".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18