Протестующие собрались в поддержку Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Протестующие собрались в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов."Сегодня третий день протеста. Вышли активисты, вышли сочувствующие. Мы не оставим в беде наших соратников. В защиту Гуцул и Светланы Попан выступили почти все оппозиционные партии в стране. Их поддерживают и за рубежом — наши граждане в Италии, Австрии, Турции, России и других странах. Это свидетельствует о том, что действия партии власти антинародные. Осуждение Гуцул и Попан незаконное. Безусловно, мы имеем дело с политическим преследованием", — сказал Кузнецов. Оппозиция обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в преследовании конкурентов в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

Митинг в Молдавии В Молдавии третий день продолжается акция в поддержку осужденных главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан, сообщил РИА Новости советник главы автономии Юрий Кузнецов. Акция проходит у здания СИЗО №13 Кишинева, участники требуют освобождения Гуцул и Попан. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-09T14:40 true PT0M12S

Акция сторонников Гуцул и активистов блока "Победа" у СИЗО в Кишиневе Сторонники Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" провели акцию у СИЗО в Кишиневе, требуя освобождения политика, сообщил РИА Новости советник главы Гагаузии Кузнецов. "Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", - сказал он. 2025-08-09T14:40 true PT0M09S

