https://ria.ru/20250809/moldavija-2034330507.html
Протестующие собрались в поддержку Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Протестующие собрались в поддержку Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе - РИА Новости, 09.08.2025
Протестующие собрались в поддержку Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Протестующие собрались в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:40:00+03:00
2025-08-09T14:40:00+03:00
2025-08-09T15:38:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
юрий кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034334743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f06fe0bb630a7e4457a942541fee8fac.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Протестующие собрались в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов."Сегодня третий день протеста. Вышли активисты, вышли сочувствующие. Мы не оставим в беде наших соратников. В защиту Гуцул и Светланы Попан выступили почти все оппозиционные партии в стране. Их поддерживают и за рубежом — наши граждане в Италии, Австрии, Турции, России и других странах. Это свидетельствует о том, что действия партии власти антинародные. Осуждение Гуцул и Попан незаконное. Безусловно, мы имеем дело с политическим преследованием", — сказал Кузнецов. Оппозиция обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в преследовании конкурентов в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250809/zaschita-2034307368.html
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Митинг в Молдавии
В Молдавии третий день продолжается акция в поддержку осужденных главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан, сообщил РИА Новости советник главы автономии Юрий Кузнецов. Акция проходит у здания СИЗО №13 Кишинева, участники требуют освобождения Гуцул и Попан.
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-09T14:40
true
PT0M12S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034334743_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_745b942b0c894af8cedc9a6986cd4a6a.jpg
Акция сторонников Гуцул и активистов блока "Победа" у СИЗО в Кишиневе
Сторонники Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" провели акцию у СИЗО в Кишиневе, требуя освобождения политика, сообщил РИА Новости советник главы Гагаузии Кузнецов. "Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", - сказал он.
2025-08-09T14:40
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов
Протестующие собрались в поддержку Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
В Кишиневе третий день продолжается акция в поддержку Гуцул
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Протестующие собрались в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе, сообщил РИА Новости советник политика Юрий Кузнецов.
Во вторник районный суд в молдавской столице приговорил ее к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с Гуцул 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.
"Сегодня третий день протеста. Вышли активисты, вышли сочувствующие. Мы не оставим в беде наших соратников. В защиту Гуцул и Светланы Попан
выступили почти все оппозиционные партии в стране. Их поддерживают и за рубежом — наши граждане в Италии, Австрии, Турции, России и других странах. Это свидетельствует о том, что действия партии власти антинародные. Осуждение Гуцул и Попан незаконное. Безусловно, мы имеем дело с политическим преследованием", — сказал Кузнецов
.
Оппозиция обвинила правящую партию "Действие и солидарность" в преследовании конкурентов в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Отношения Кишинева и Гагаузии обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.