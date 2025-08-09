Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 09.08.2025
Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре
Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 09.08.2025
Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре
Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских РИА Новости, 09.08.2025
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских солдат, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На сегодняшний день поступают такие свидетельства, которые передаются уже людьми, которые вышли из зоны военных действий, о том, что людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство", - рассказал Мирошник. Он подчеркнул, что подобная ситуация складывалась не только в Часовом Яре, а и в других населенных пунктах, где шли городские бои. "Они просто используют их, рискуя их жизнью для обеспечения каких-то потребностей - обеспечения водой, продуктами питания, возможно, подвоза боекомплекта или разгрузки боекомплекта. То есть, в принципе, это принуждение выполнять те функции, которые, во-первых, не свойственны гражданскому населению, и реальная эксплуатация этих людей в своих интересах, рискуя их же жизнью", - уточнил собеседник агентства.
Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре

Мирошник рассказал, что ВСУ в Часовом Яре брали в заложники мирных жителей

Часов Яр
Часов Яр
© РИА Новости
Часов Яр. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских солдат, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На сегодняшний день поступают такие свидетельства, которые передаются уже людьми, которые вышли из зоны военных действий, о том, что людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство", - рассказал Мирошник.
