https://ria.ru/20250809/miroshnik-2034279492.html

Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре

Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 09.08.2025

Мирошник рассказал о ситуации в Часовом Яре

Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T05:24:00+03:00

2025-08-09T05:24:00+03:00

2025-08-09T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

родион мирошник

вооруженные силы украины

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032569419_114:0:1153:585_1920x0_80_0_0_25cab37dd76b9e67fa7c2ddc2518e51b.jpg

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками ВСУ и были вынуждены выполнять работы для украинских солдат, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На сегодняшний день поступают такие свидетельства, которые передаются уже людьми, которые вышли из зоны военных действий, о том, что людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство", - рассказал Мирошник. Он подчеркнул, что подобная ситуация складывалась не только в Часовом Яре, а и в других населенных пунктах, где шли городские бои. "Они просто используют их, рискуя их жизнью для обеспечения каких-то потребностей - обеспечения водой, продуктами питания, возможно, подвоза боекомплекта или разгрузки боекомплекта. То есть, в принципе, это принуждение выполнять те функции, которые, во-первых, не свойственны гражданскому населению, и реальная эксплуатация этих людей в своих интересах, рискуя их же жизнью", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250807/dnr-2033837730.html

https://ria.ru/20250808/chasovyar-1981337707.html

россия

украина

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, часов яр