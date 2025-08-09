Рейтинг@Mail.ru
Правительство Ингушетии решило продать все акции аэропорта "Магас"
01:36 09.08.2025
Правительство Ингушетии решило продать все акции аэропорта "Магас"
НАЛЬЧИК, 9 авг - РИА Новости. Власти Ингушетии решили продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе, начальная цена торгов составит 250 миллионов рублей, сообщило правительство региона. "Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас" им. С.С. Осканова... Продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 миллионов рублей" - говорится в сообщении. Отмечается, что руководство республики в течение нескольких лет предпринимало максимум усилий для сохранения и развития аэропорта в рамках государственной собственности, но в текущей экономической ситуации эти меры не дают долгосрочного эффекта. "За последние пять лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития", - заявили в правительстве. По его информации, сейчас аэропорт "Магас" работает в условиях ограниченного трафика - выполняется лишь один регулярный рейс в день в Москву, а содержание объекта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно. "Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 миллионов рублей. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды", - уточнили в пресс-службе.
НАЛЬЧИК, 9 авг - РИА Новости. Власти Ингушетии решили продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе, начальная цена торгов составит 250 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
"Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас" им. С.С. Осканова... Продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 миллионов рублей" - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство республики в течение нескольких лет предпринимало максимум усилий для сохранения и развития аэропорта в рамках государственной собственности, но в текущей экономической ситуации эти меры не дают долгосрочного эффекта.
"За последние пять лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития", - заявили в правительстве.
По его информации, сейчас аэропорт "Магас" работает в условиях ограниченного трафика - выполняется лишь один регулярный рейс в день в Москву, а содержание объекта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно.
"Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 миллионов рублей. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды", - уточнили в пресс-службе.
