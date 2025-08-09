https://ria.ru/20250809/london-2034365144.html

В Лондоне задержали 200 человек на акции в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости. Британская полиция в субботу заявила о задержании 200 человек в Лондоне на акции в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, аресты на Парламентской площади продолжаются. Участники митинга начали собираться на площади перед парламентом после полудня. Ровно в час дня демонстранты достали фломастеры и написали на своих плакатах лозунг "Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action". На акции присутствуют сотни полицейских. В час дня они двинулись в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят. "Заверяем, что все, кто пришел сегодня на Парламентскую площадь с плакатом в поддержку Palestine Action, либо были арестованы, либо находятся в процессе ареста. По состоянию на 15.40 (17.40 по мск) число арестованных за поддержку запрещенной организации составило 200 человек, задержания продолжаются. Задержанные были доставлены в полицейские участки в районе Вестминстер. Лица, подтвердившие свои личные данные, были освобождены под залог с условием не участвовать в дальнейших акциях протеста в поддержку Palestine Action. Лица, не подтвердившие свои личные данные, были доставлены в следственные изоляторы в Лондоне. Еще четверо были арестованы за нападения на сотрудников полиции", - говорится в заявлении столичной полиции, опубликованном в соцсети X. Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские оцепили неплотным кордоном весь периметр митинга. Вокруг площади образовалась "карусель" из десятков полицейских машин, в которых сажают демонстрантов. В частности, полиция задержала пожилого мужчину в инвалидной коляске, а также молодую девушку, что вызвало рев возмущения в толпе. В помощь столичной полиции в Лондон стянули силы из других регионов. Так, на площади действует контингент полиции из Уэльса, о чем свидетельствует надпись на валлийском "heddlu" - "полиция". Участники акции возмущались тем, что полицейские отвлекаются от работы в других регионов для того, чтобы задержать мирных демонстрантов. В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Митинг в Лондоне стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries. Акция рассчитана на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. В Defend Our Juries рассчитывали собрать в Лондоне минимум 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами. Ранее полиция быстро отпускала задержанных на подобных акциях под залог. Ранее в ответ на задержания в Defend Our Juries подчеркнули, что полиции удалось задержать только небольшую часть пришедших на акцию. "Полиция смогла арестовать лишь небольшую часть лиц, якобы совершивших "террористические" преступления, и большинство из них были отпущены под залог и уехали домой. Это является серьезным позором для (министра внутренних дел) Иветт Купер и еще больше подрывает доверие к широко высмеиваемому закону, принятому для наказания тех, кто разоблачает преступления самого правительства", - говорится в Telegram-канале движения. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.

в мире, лондон, уэльс, оксфордшир, палестина