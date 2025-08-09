https://ria.ru/20250809/london-2034337726.html

В Лондоне на митинге в поддержку Palestine Action задержали десятки человек

2025-08-09T15:51:00+03:00

ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости. Десятки человек задерживают в Лондоне на протесте в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости. В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Митинг в Лондоне стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries. Акция рассчитана на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. В Defend Our Juries рассчитывали собрать в Лондоне минимум 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами. Ранее полиция быстро отпускала задержанных на подобных акциях под залог. Участники митинга начали собираться на площади перед парламентом после полудня. Ровно в час дня демонстранты достали фломастеры и написали на своих плакатах лозунг "Я выступаю против геноцида, Я поддерживаю Palestine Action". На акции присутствуют сотни полицейских. В час дня они двинулись в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят. Толпа скандирует "позор, позор!" Тем временем полиция оцепила парламентскую площадь по всему периметру. За несколько дней до митинга перестал работать сайт Defend Our Juries. В организации высмеяли правительство за "трусливость" и намерение задержать людей из-за картонных плакатов. Также отмечается, что, несмотря на угрозы 14-летним тюремным сроком, полиция в итоге предъявляет обвинения по статье 13 закона о терроризме. Статья предусматривает уголовную ответственность за демонстрацию предметов и изображений, которые могут вызвать подозрения причастности лица к запрещенной организации и подразумевает относительно мягкое наказание. В четверг полиция Лондона заявила об аресте трех сторонников Palestine Action и предъявила обвинения по этой статье. "Британское правительство опозорилось и впало в панику из-за мирных людей, протестующих против геноцида на Парламентской площади. После разговоров о 14 годах тюремного заключения, обвинения в итоге предъявляются по статье 13, которая касается относительно незначительных правонарушений. Неужели (премьер-министр) Кир Стармер и (министр внутренних дел) Иветт Купер действительно думают, что эти немощные попытки запугивания на кого-то подействуют? Они дадут прямо противоположный эффект, подтверждая силу наших коллективных действий и наших картонных плакатов", - заявил представитель группы. Ранее в лондонской полиции заявили, что организаторы акции протеста пытаются оказать дополнительное давление на и без того перегруженную систему правосудия. При этом полицейские будут выполнять свои обязанности в соответствии с законом и задерживать всех, кто выражает поддержку Palestine Action, подчеркнули в пресс-службе. Доминик Мерфи, глава антитеррористического командования лондонской полиции, в четверг призвал сторонников группы, желающих прийти на субботний митинг, "одуматься и не забывать о потенциальных уголовных последствиях своих действий". Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.

