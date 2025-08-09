Ликсутов: завершена подготовка площадки производственного комплекса в ЗАО

https://ria.ru/20250809/liksutov-2034311153.html

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Специалисты завершили проведение подготовительных работы в московском районе Очаково-Матвеевское на площадке будущего производственного комплекса, который реализуется в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице системно развивается программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет привлекать частные инвестиции, формировать современные производственные кластеры и организовывать новые рабочие места. В рамках заключенных с городом соглашений в девяти административных округах Москвы планируется строительство 26 промышленных объектов", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заместитель мэра добавил, что благодаря реализации данных проектов появится возможность трудоустройства для более чем 20,3 тысячи специалистов. Ликсутов уточнил, что пять объектов уже введены в строй в Новомосковском, Юго-Западном, Северном и Зеленоградском административных округах. Там локализованы производства в области фармацевтики, промышленного и ИТ-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики, а также строительной продукции.Отмечается, что программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве на протяжении пяти лет и помогает формировать современные производственные и деловые пространства, которые способствуют устойчивому экономическому росту столицы."Благодаря программе городской поддержки в Очаково-Матвеевском появится производственный комплекс площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию в районе будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест, в том числе для специалистов технического профиля", —сообщил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Строительный цикл производственного комплекса на Рябиновой улице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. По словам главы ведомства Антона Слободчикова, объект возводится с апреля 2025 года. Уже прошла первая выездная проверка, в ходе которой инспекторы оценили организацию участка и культуру производства.Кроме того, на данной площадке обустроены временные дороги, установлен бытовой городок, организован штаб строительства и выполнена механизация территории.Как отметили в пресс-службе девелоперской компании Sezar Group, проект включает в себя многоуровневые производственные помещения с доступом крупнотоннажного транспорта до второго этажа и малотоннажного транспорта вплоть до четвертого этажа. Завершить строительство производственного комплекса планируется в 2027 году.Программа стимулирования создания МПТ реализуется в Москве с 2020 года и охватила практически все районы мегаполиса. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы и создание МПТ планируется привлечь более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее Ликсутов сообщил, что программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома.

