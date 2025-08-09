https://ria.ru/20250809/kurakhovo-2034330152.html

Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

курахово

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Население Кураховского муниципального округа ДНР увеличилось в три раза с момента освобождения города, заявила РИА Новости Глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. "С начала этого года население увеличилось в три раза. Когда мы зашли на территорию для выполнения своих функциональных обязанностей, обеспечения жизнедеятельности населения Кураховского округа, на территорию округа здесь было не более тысячи человек. На данный момент сейчас эта цифра уже превышает три тысячи", - сказала Великодная. Указом Главы ДНР обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

