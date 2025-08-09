https://ria.ru/20250809/kurakhovo-2034330152.html
Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ
Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ
Население Кураховского муниципального округа ДНР увеличилось в три раза с момента освобождения города, заявила РИА Новости Глава Тельмановского муниципального... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:37:00+03:00
2025-08-09T14:37:00+03:00
2025-08-09T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
курахово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004922657_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88b4c85adbfe7d95f5df6afbd6a6358f.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Население Кураховского муниципального округа ДНР увеличилось в три раза с момента освобождения города, заявила РИА Новости Глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. "С начала этого года население увеличилось в три раза. Когда мы зашли на территорию для выполнения своих функциональных обязанностей, обеспечения жизнедеятельности населения Кураховского округа, на территорию округа здесь было не более тысячи человек. На данный момент сейчас эта цифра уже превышает три тысячи", - сказала Великодная. Указом Главы ДНР обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250722/kurakhovo-2030524207.html
донецкая народная республика
донецк
курахово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004922657_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5b5d0d096849f9d3fbd13012eca60b63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, курахово
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Курахово
Население Курахово выросло втрое после освобождения от ВСУ
Население Курахово увеличилось в 3 раза после освобождения от ВСУ