Соучастник по делу о теракте в "Крокусе" работал упаковщиком

2025-08-09T09:40:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

душанбе

россия

республика дагестан

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Один из соучастников по делу о теракте в "Крокус сити холле" Хусейн Хамидов работал упаковщиком в распределительном центре одного из маркетплейсов, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, он уроженец города Душанбе, является гражданином РФ и ранее не судим. Уточняется, что роль обвиняемого вместе и иными соучастниками заключалась в финансировании исполнителей преступлений, в том числе путем предоставления денежных средств для аренды жилых помещений на территории Московского региона, Дагестана, Свердловской и Новосибирской областей и других субъектов Российской Федерации, а также за ее пределами, приобретения транспортных средств, устройств связи, оружия, необходимых для функционирования террористической организации, обеспечения совершения преступлений. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

2025

