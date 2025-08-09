Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Зеленского о территориях вызвало недоумение на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 09.08.2025 (обновлено: 21:13 09.08.2025)
Новое заявление Зеленского о территориях вызвало недоумение на Западе
Новое заявление Зеленского о территориях вызвало недоумение на Западе
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский все время срывает попытки достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. "Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс", — говорится в публикации. Так он отреагировал на субботнее заявление Зеленского о том, что Киев не намерен идти на территориальные уступки России. Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится с главой России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский все время срывает попытки достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
Вчера, 08:19
Так он отреагировал на субботнее заявление Зеленского о том, что Киев не намерен идти на территориальные уступки России.

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится с главой России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Bloomberg заявил об изменении позиции Зеленского по конфликту на Украине
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
