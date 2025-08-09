https://ria.ru/20250809/koshkovich-2034320537.html

Новое заявление Зеленского о территориях вызвало недоумение на Западе

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

украина

киев

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский все время срывает попытки достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. "Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс", — говорится в публикации. Так он отреагировал на субботнее заявление Зеленского о том, что Киев не намерен идти на территориальные уступки России. Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится с главой России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.

россия

украина

киев

2025

