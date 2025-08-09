Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии одобрил антинаркотическую политику Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
20:54 09.08.2025
Президент Колумбии одобрил антинаркотическую политику Трампа
Президент Колумбии одобрил антинаркотическую политику Трампа
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что сотрудничество в этой сфере возможно только при условии уважения национального суверенитета. Ранее в субботу сообщалось о том, что власти Колумбии начали переговоры с преступной группировкой "Клан Залива". Организация входит в тройку крупнейших военизированных формирований Колумбии и является главным поставщиком кокаина в США. "Я согласен с ней при условии уважения национального суверенитета. Несомненно, необходимо удвоить или утроить борьбу против наркоторговых организаций, начиная с их главарей, их финансов и массовой конфискации их незаконного товара", - написал Петро в своем блоге в X. Глава государства отметил, что его правительство уже координирует действия с любыми странами, готовыми "по-настоящему участвовать в этой борьбе", и намерено продолжать сотрудничество при соблюдении независимости каждой стороны. При этом, по мнению Петрo, снижение производства наркотиков невозможно без масштабного финансирования мирной трансформации территорий, где крестьяне и молодежь, лишённая перспектив, вовлечены в незаконную экономику - "насилие там принесет только больше насилия". Президент Колумбии призвал мировое сообщество легализовать "менее опасные вещества" и сосредоточить усилия на борьбе с наиболее опасными. Он также заявил о необходимости декриминализации уязвимых социальных групп - крестьян, коренных народов, молодежи и этнических групп - чтобы лишить наркокартели социальной базы. Петро сообщил, что в борьбе с наркогруппировками, действующими на границе с Венесуэлой, получил "решительную поддержку" президента Венесуэлы Николаса Мадуро и министра обороны этой соседней страны Владимира Падрино Лопеса, которая "должна продолжаться". Отдельно колумбийский лидер высказался о политическом кризисе в Венесуэле, заявив, что его решение невозможно путем финансирования операций по убийству или задержанию политиков. По мнению Петрo, стране нужен "открытый диалог между всеми силами" для проведения свободных выборов. "Путь Венесуэлы - это политическая свобода и полный суверенитет", - подчеркнул президент, добавив, что предложил всем силам соседней страны систему более тесной политической, социальной и экономической интеграции в формате "конфедерации Великой Колумбии наших дней".
в мире, колумбия, сша, густаво петро, дональд трамп
В мире, Колумбия, США, Густаво Петро, Дональд Трамп
© AP Photo / Ivan ValenciaГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что сотрудничество в этой сфере возможно только при условии уважения национального суверенитета.
Ранее в субботу сообщалось о том, что власти Колумбии начали переговоры с преступной группировкой "Клан Залива". Организация входит в тройку крупнейших военизированных формирований Колумбии и является главным поставщиком кокаина в США.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава Колумбии запросил парламент рассмотреть закон о запрете наемничества
7 августа, 14:50
"Я согласен с ней при условии уважения национального суверенитета. Несомненно, необходимо удвоить или утроить борьбу против наркоторговых организаций, начиная с их главарей, их финансов и массовой конфискации их незаконного товара", - написал Петро в своем блоге в X.
Глава государства отметил, что его правительство уже координирует действия с любыми странами, готовыми "по-настоящему участвовать в этой борьбе", и намерено продолжать сотрудничество при соблюдении независимости каждой стороны.
При этом, по мнению Петрo, снижение производства наркотиков невозможно без масштабного финансирования мирной трансформации территорий, где крестьяне и молодежь, лишённая перспектив, вовлечены в незаконную экономику - "насилие там принесет только больше насилия".
Президент Колумбии призвал мировое сообщество легализовать "менее опасные вещества" и сосредоточить усилия на борьбе с наиболее опасными. Он также заявил о необходимости декриминализации уязвимых социальных групп - крестьян, коренных народов, молодежи и этнических групп - чтобы лишить наркокартели социальной базы.
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Суд приговорил экс-президента Колумбии к 12 годам домашнего ареста
1 августа, 20:43
Петро сообщил, что в борьбе с наркогруппировками, действующими на границе с Венесуэлой, получил "решительную поддержку" президента Венесуэлы Николаса Мадуро и министра обороны этой соседней страны Владимира Падрино Лопеса, которая "должна продолжаться".
Отдельно колумбийский лидер высказался о политическом кризисе в Венесуэле, заявив, что его решение невозможно путем финансирования операций по убийству или задержанию политиков. По мнению Петрo, стране нужен "открытый диалог между всеми силами" для проведения свободных выборов.
"Путь Венесуэлы - это политическая свобода и полный суверенитет", - подчеркнул президент, добавив, что предложил всем силам соседней страны систему более тесной политической, социальной и экономической интеграции в формате "конфедерации Великой Колумбии наших дней".
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны
30 июля, 03:05
 
