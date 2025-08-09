Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 09.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области звучит около 20 минут. В 13.41 (совпадает с мск) тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области звучит около 20 минут. В 13.41 (совпадает с мск) тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Раздаются крики": экс-премьер Украины рассказал о катастрофе в Киеве
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаДнепропетровская область
 
 
