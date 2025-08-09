https://ria.ru/20250809/kiev-2034326695.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати регионах Украины
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Днепропетровской области звучит около 20 минут. В 13.41 (совпадает с мск) тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В Киеве объявили воздушную тревогу
