На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг - РИА Новости. На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек", - отметили в ведомстве. По данным спасателей, с пострадавшими продолжают работать психологи МЧС России, оказывая необходимую помощь. Камчатка 30 июля пережила сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курильских островах.

