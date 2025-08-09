Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/kamchatka-2034272921.html
На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения
На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 09.08.2025
На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения
На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает главное... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:46:00+03:00
2025-08-09T02:46:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг - РИА Новости. На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек", - отметили в ведомстве. По данным спасателей, с пострадавшими продолжают работать психологи МЧС России, оказывая необходимую помощь. Камчатка 30 июля пережила сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курильских островах.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
https://ria.ru/20250809/kamchatka-2034272342.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке продолжаются афтершоки после землетрясения

На Камчатке зафиксировали 43 афтершока после мощного землетрясения

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг - РИА Новости. На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"В населенных пунктах региона ощущался один из афтершоков. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились 61 человек", - отметили в ведомстве.
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
По данным спасателей, с пострадавшими продолжают работать психологи МЧС России, оказывая необходимую помощь.
Камчатка 30 июля пережила сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курильских островах.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении
02:38
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала