https://ria.ru/20250809/kaluga-2034300970.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:47:00+03:00
2025-08-09T09:47:00+03:00
2025-08-09T09:48:00+03:00
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/izhevsk-2034300851.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939543a0e5d51a5e3409f0db8f051ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги