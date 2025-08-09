https://ria.ru/20250809/kaluga-2034300970.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

2025-08-09T09:47:00+03:00

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

калуга

калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество