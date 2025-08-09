Рейтинг@Mail.ru
Япония отходит от пацифистских установок, заявил посол России - РИА Новости, 09.08.2025
06:21 09.08.2025
Япония отходит от пацифистских установок, заявил посол России
Япония отходит от пацифистских установок, заявил посол России
Япония отходит от пацифистских установок, заявил посол России

ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Японские власти целенаправленно отходят от закрепленных в конституции страны пацифистских установок, усиливаются призывы к "расширенному сдерживанию", пересмотру "трех неядерных принципов" и запуску "совместных миссий" с США по примеру НАТО, заявил российским журналистам посол России Николай Ноздрев, находящийся с визитом в Нагасаки в связи с 80-й годовщиной атомной бомбардировки города американскими ВВС.
"Японские власти целенаправленно отходят от закрепленных в конституции пацифистских установок. Опасность в том, что в Японии вопреки заветам "хибакуся" – японцев, переживших бомбардировки – усиливаются призывы к "расширенному сдерживанию", пересмотру "трех неядерных принципов" и запуску "совместных ядерных миссий" с США по примеру НАТО", - сказал посол.
Он отметил, что такая риторика не способствует формированию атмосферы доверия, без которого невозможно продвинуться по пути ядерного разоружения. "Не способствует оздоровлению ситуации в сфере безопасности укрепление различных эксклюзивных блоковых структур. Я имею в виду, прежде всего, Североатлантический альянс, который Токио активно зазывает в АТР, и другие механизмы – разнообразные "треугольники" с участием Японии и США, QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности Японии, США, Австралии и Индии – ред.), SQUAD (с участием Японии, США, Австралии и Филиппин – ред.)", - добавил дипломат.
В то же время глава дипмиссии сообщил, что поделился с японскими журналистами российским подходом к вопросам ядерного разоружения и нераспространения – темам, приобретающим в японском обществе особую актуальность в преддверии годовщин атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
"Мы пообщались с местными журналистами. Они, конечно, прежде всего, интересовались нашими оценками прошедшего мероприятия, а также российскими подходами к ядерному разоружению и нераспространению. По-прежнему убеждены, что реальное движение в сторону безъядерного мира возможно, однако лишь в рамках создания широких инклюзивных форматов на основе принципа равной и неделимой безопасности, открытых для всех стран и способствующих упрочению международных мира и стабильности", - подчеркнул Ноздрев.
Посол России в Японии находится с визитом в Нагасаки, где по приглашению властей города принял участие в траурной церемонии памяти жертв американской бомбардировки города 9 августа 1945 года.
Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение.
В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
