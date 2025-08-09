https://ria.ru/20250809/japonija-2034263387.html

В Японии пройдет траурная церемония памяти жертв атомной катастрофы

В Японии пройдет траурная церемония памяти жертв атомной катастрофы - РИА Новости, 09.08.2025

В Японии пройдет траурная церемония памяти жертв атомной катастрофы

В субботу Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки американскими ВВС Нагасаки в 80-ю годовщину со дня трагедии, 9 августа 1945 года. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T00:49:00+03:00

2025-08-09T00:49:00+03:00

2025-08-09T00:49:00+03:00

в мире

нагасаки (город)

израиль

япония

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. В субботу Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки американскими ВВС Нагасаки в 80-ю годовщину со дня трагедии, 9 августа 1945 года. Незадолго до часа, когда на город была сброшена атомная бомба, начнется траурная церемония памяти жертв атомной катастрофы. В ней принимают участие премьер-министр Японии, мэр города и губернатор Нагасаки, представители ветвей власти, а также иностранные послы. В этом году впервые с 2021 года в церемонии примут участие послы России и Белоруссии, которые с 2022 года не получали приглашений, и посол Израиля, не получивший приглашение в прошлом году в связи с событиями в Газе. На это с демаршем выступили послы стран G7, отказавшись участвовать в церемонии, если на ней не будет посла Израиля. Несмотря на это, власти Нагасаки на шантаж не поддались и послу Израиля приглашения не послали. Однако тот факт, что внимание общественности переключилось на вопросы состава участников, заслонив на время главный повод церемонии, - поминовение погибших в ядерной катастрофе, по-видимому, заставил власти города в этом году направить приглашения всем без исключения. В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100. Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.

https://ria.ru/20240807/posoly-1964557665.html

https://ria.ru/20250806/japonija-2033715109.html

нагасаки (город)

израиль

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагасаки (город), израиль, япония, g7