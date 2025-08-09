В Японии пройдет траурная церемония памяти жертв атомной катастрофы
Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки американскими в Нагасаки
ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. В субботу Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки американскими ВВС Нагасаки в 80-ю годовщину со дня трагедии, 9 августа 1945 года.
В этом году впервые с 2021 года в церемонии примут участие послы России и Белоруссии, которые с 2022 года не получали приглашений, и посол Израиля, не получивший приглашение в прошлом году в связи с событиями в Газе. На это с демаршем выступили послы стран G7, отказавшись участвовать в церемонии, если на ней не будет посла Израиля. Несмотря на это, власти Нагасаки на шантаж не поддались и послу Израиля приглашения не послали. Однако тот факт, что внимание общественности переключилось на вопросы состава участников, заслонив на время главный повод церемонии, - поминовение погибших в ядерной катастрофе, по-видимому, заставил власти города в этом году направить приглашения всем без исключения.
В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100.
Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение.
В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.