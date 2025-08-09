https://ria.ru/20250809/izhevsk-2034300851.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:45:00+03:00
2025-08-09T09:45:00+03:00
2025-08-09T09:47:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ижевск
происшествия
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_778d148f5a9fe1a352480abb5b5c1bae.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/vladikavkaz-2034299982.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7008be2eae08d1951b44f8b95c7074c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ижевск, происшествия, артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ижевск, Происшествия, Артем Кореняко
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов