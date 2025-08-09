https://ria.ru/20250809/izhevsk-2034300851.html

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

2025-08-09T09:45:00+03:00

2025-08-09T09:47:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ижевск

происшествия

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_778d148f5a9fe1a352480abb5b5c1bae.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250809/vladikavkaz-2034299982.html

ижевск

2025

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ижевск, происшествия, артем кореняко