https://ria.ru/20250809/italija-2034373531.html

Встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии, заявил посол

Встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии, заявил посол - РИА Новости, 09.08.2025

Встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии, заявил посол

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии правящего класса, политической близорукости и однобокой... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T22:21:00+03:00

2025-08-09T22:21:00+03:00

2025-08-09T22:21:00+03:00

в мире

россия

италия

сша

владимир путин

дональд трамп

алексей парамонов

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/91/1508609191_0:30:5000:2843_1920x0_80_0_0_efb751e4b38f095c5bed89f9207fa6bb.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии правящего класса, политической близорукости и однобокой внешнеполитической линии Италии, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. Как отметил Парамонов в публикации в своем Telegram-канале, все условия для проведения встречи двух глав государств, "казалось бы, были" - и инфраструктура, и дружеский настрой итальянцев к РФ, и опыт проведения крупных мероприятий. "Что же помешало?... Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства (Марио - ред.) Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной "поддержки Украины на 360 градусов" и полного отказа от диалога", - написал посол. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250809/evropa-2034360770.html

россия

италия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, сша, владимир путин, дональд трамп, алексей парамонов, встреча путина и трампа — 2025