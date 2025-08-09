https://ria.ru/20250809/istrebitel-2034306249.html

На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ

На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025

На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ

Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:29:00+03:00

2025-08-09T10:29:00+03:00

2025-08-09T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:155:2464:1541_1920x0_80_0_0_f92f3f628288de6056aed5218cae81e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27", - сказал Рогов. По его словам, вражеский истребитель перехватила российская система ПВО, судьба пилота пока неизвестна. "Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь. Так было, так есть и так будет всегда", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250809/vsu-2034294871.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины