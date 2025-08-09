Рейтинг@Mail.ru
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 09.08.2025 (обновлено: 11:49 09.08.2025)
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27", - сказал Рогов. По его словам, вражеский истребитель перехватила российская система ПВО, судьба пилота пока неизвестна. "Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь. Так было, так есть и так будет всегда", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27", - сказал Рогов.
По его словам, вражеский истребитель перехватила российская система ПВО, судьба пилота пока неизвестна.
"Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь. Так было, так есть и так будет всегда", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
