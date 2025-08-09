https://ria.ru/20250809/istrebitel-2034306249.html
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27", - сказал Рогов. По его словам, вражеский истребитель перехватила российская система ПВО, судьба пилота пока неизвестна. "Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь. Так было, так есть и так будет всегда", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
На запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
